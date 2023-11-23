Колишнього голову Держспецзвʼязку Юрія Щиголя заарештували. Йому закидають відмивання держкоштів

Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя. Він також може внести заставу — 25 мільйонів гривень.
Розмір застави прокурори аргументували тим, що дохід Щиголя за останні роки становив 4,5 мільйона гривень. До того ж під час обшуку в ексголови Держспецзвʼязку виявили €82 тисячі та $72 тисячі готівкою. Під час обшуку в Щиголя знайшли криптогаманець з $1,5 мільйона на рахунку, розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Ткач.
За словами прокурора, Щиголь також має у своєму розпорядженні 1 201 285 одиниць криптовалюти Tether USDT, що еквівалентно $1 201 928, і 6,9 біткоїна ($265 тисяч).
- Уранці 20 листопада Кабінет Міністрів України звільнив Щиголя з посади голови Держспецзвʼязку. Також посаду втратив його заступник із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора.
- Того ж дня САП і НАБУ повідомили про підозру Щиголю та його заступнику у розкраданні понад 62 мільйонів гривень державних коштів. Загалом у схемі задіяні шестеро людей. Ідеться про закупівлю програмного забезпечення для Держспецзвʼязку у 2021—2022 роках. Прокурори стверджують, що програми закупили за завищеними цінами, а різницю вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб легалізувати й розділити між собою. Сам Щиголь упевнений, що зможе довести свою невинуватість і наголошує, що закупівлі були за законом.