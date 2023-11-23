Колишнього голову Держспецзвʼязку Юрія Щиголя заарештували. Йому закидають відмивання держкоштів

Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя. Він також може внести заставу — 25 мільйонів гривень.

Розмір застави прокурори аргументували тим, що дохід Щиголя за останні роки становив 4,5 мільйона гривень. До того ж під час обшуку в ексголови Держспецзвʼязку виявили €82 тисячі та $72 тисячі готівкою. Під час обшуку в Щиголя знайшли криптогаманець з $1,5 мільйона на рахунку, розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Ткач.

За словами прокурора, Щиголь також має у своєму розпорядженні 1 201 285 одиниць криптовалюти Tether USDT, що еквівалентно $1 201 928, і 6,9 біткоїна ($265 тисяч).