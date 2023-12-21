Міністр інфраструктури України зустрівся з новим польським колегою. Обговорили розблокування кордону

Міністри інфраструктури України та Польщі обговорили питання розблокування кордону. Це відбулося під час зустрічі у Варшаві — український міністр Олександр Кубраков обговорив це питання з новим колегою Даріушем Климчаком.

Про це Кубраков повідомив у Х.

«Ключова тема для обох сторін — розблокувати кордон. Ми представили цифри й аналітику трафіку між нашими країнами. Польські колеги висвітлили свої аргументи і цифри щодо ринку Польщі. Цього тижня ми продовжуємо роботу в Києві з представниками польського уряду. Я вдячний за бажання і готовність працювати разом для вирішення проблем», — написав Кубраков.

У пресслужбі Мінінфраструктури додали, що під час переговорів було порушено питання створення окремої електронної черги для порожніх фур на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ».

«Ми пропонували це раніше — ми зробили. З понеділка реєстрація в окрему чергу розпочалась, проте, очевидно, вплив цього рішення побачити неможливо, адже кордон заблоковано повністю», — зазначили в міністерстві.