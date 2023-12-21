Міністр інфраструктури України зустрівся з новим польським колегою. Обговорили розблокування кордону

Міністри інфраструктури України та Польщі обговорили питання розблокування кордону. Це відбулося під час зустрічі у Варшаві — український міністр Олександр Кубраков обговорив це питання з новим колегою Даріушем Климчаком.
Про це Кубраков повідомив у Х.
«Ключова тема для обох сторін — розблокувати кордон. Ми представили цифри й аналітику трафіку між нашими країнами. Польські колеги висвітлили свої аргументи і цифри щодо ринку Польщі. Цього тижня ми продовжуємо роботу в Києві з представниками польського уряду. Я вдячний за бажання і готовність працювати разом для вирішення проблем», — написав Кубраков.
У пресслужбі Мінінфраструктури додали, що під час переговорів було порушено питання створення окремої електронної черги для порожніх фур на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ».
«Ми пропонували це раніше — ми зробили. З понеділка реєстрація в окрему чергу розпочалась, проте, очевидно, вплив цього рішення побачити неможливо, адже кордон заблоковано повністю», — зазначили в міністерстві.
- Станом на 21 грудня в чергах на трьох контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Польщею на вʼїзд в Україну очікують понад 3 тисячі вантажівок. Пункти пропуску для вантажівок поки заблоковані.
- В умовах часткової блокади портів, потік грузів через західний кордон є вкрай важливим. Значну частку перевезень займає пальне, гуманітарні вантажі та зерно.
- 6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом зустрічі.
- Наразі польські перевізники заявили, що продовжать блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. З 1 грудня Україна й Польща домовилися про часткове розблокування кордону.