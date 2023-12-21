Японія надала Україні $950 мільйонів за проєктами Світового банку

До бюджету України надійшло близько $950 мільйонів від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення й соціальний захист.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Це фінансування складається з гранту Японії на суму $52,4 млн в межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE) та позики від японського уряду обсягом $900 млн через проєкт «Інвестиції в соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).
Гроші витратять на відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення і соціальної допомоги. Частину коштів надаватимуться на ремонт власникам осель, які зазнали помірних пошкоджень від війни і не потребують капітального ремонту.
- На початку грудня Україна отримала $1,2 мільярда від Світового банку під гарантію Японії на соцвиплати, а раніше — $100 мільйонів від Світового банку під гарантії Великої Британії.
- Також Україна отримає $1,34 мільярда від Світового банку на пріоритетні видатки держбюджету.