Україна отримає $1,2 мільярда від Світового банку під гарантію Японії. Кошти підуть на соцвиплати

Україна отримає $1,2 мільярда від Світового банку під гарантії уряду Японії. Кошти підуть на фінансування соціальної допомоги малозабезпеченим і вразливим верствам населення.

Про це повідомила пресслужба Світового банку.

Гроші направлять на підтримку сиріт, дітей, які перебувають під опікою, соціально не захищених студентів, а також постраждалих від катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та від торгівлі людьми. Загалом профінансують 29 програм соціальної допомоги в рамках проєкту Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience та Efficiency (INSPIRE).

Очікується, що проєкт охопить майже 10 мільйонів українців.