Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) попередньо схвалила ще одну вакцину проти малярії — вакцину R21/Matrix, розроблену в Оксфордському університеті й виготовлену в Індії.
Попередня кваліфікація від ВООЗ є необхідною умовою для закупівлі вакцини ЮНІСЕФ і фінансової підтримки від Глобального альянсу з вакцин та імунізації.
Клінічні випробування вакцини R21 показали, що вона знижує кількість симптоматичних випадків малярії на 75% упродовж року після введення трьох доз. Четверта доза, введена за рік після третьої, підтримувала ефективність щеплення.
- Малярія — інфекційна хвороба, яка найбільше поширена в країнах з тропічним кліматом. Її перебіг супроводжується загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла. Перед поїздками в країни з тропічним і субтропічним кліматом, де поширена малярія, треба пройти курс профілактичного лікування (хіміопрофілактики). Препарат визначає лікар з урахуванням ступеня поширеності малярії в кожній конкретній місцевості.
- Щороку від цієї хвороби помирає майже пів мільйона дітей. Минулого року малярія була зафіксована у 85 країнах. 249 мільйонів людей захворіли і понад 600 тисяч померли від цієї хвороби
- Першу вакцину RTS, S/AS01 (вона ж Mosquirix) створювали близько 30 років, а схвалили у 2015-му. У 2019 року в межах експерименту її почали колоти в Малаві, Гані та Кенії. Однак ефективність цієї вакцини становить лише 39%.
- У 2021 році ВООЗ схвалила першу вакцину RTS,S/AS01. В організації зазначають, що обидві вакцини є безпечними й ефективними для профілактики малярії в дітей. Очікують, що їхнє широке застосування суттєво вплине на здоровʼя людей.