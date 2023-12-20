Україна та ще 10 країн створили механізм для захисту від кіберзагроз

Міністерства закордонних справ України та ще десяти країн створили Талліннський механізм із кібербезпеки, який допоможе захистити український кіберпростір. До Талліннського механізму приєдналися Велика Британія, Данія, Естонія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція та Швеція.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Міністерства закордонних справ країн Таллінського механізму будуть координувати зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки. Група також тісно співпрацюватиме з ЄС і НАТО, до неї зможуть приєднатися нові учасники.
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- Ця хакерська атака була дуже потужною — частину віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнували. Повністю відновити роботу «Київстару» вдалося лише 20 грудня.