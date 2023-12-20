Малайзія закрила порти для ізраїльських кораблів через «жорстокість до палестинського народу»

Уряд Малайзії заборонив усім кораблям, які належать Ізраїлю і ходять під його прапором, заходити у свої порти. Обмеження торкнеться і тих кораблів, що прямують до Ізраїлю, але завантажуються в малазійських портах.
Про це пише CNN.
Закриття портів є відповіддю на «агресію Ізраїлю щодо Палестини».
«Це відповідь на дії Ізраїлю, які нехтують основними гуманітарними принципами і порушують міжнародне право через безперервну жорстокість до палестинського народу», — йдеться в заяві уряду.
Малайзія вже давно обстоює права палестинців, як і сусідні Індонезія, Бруней, Бангладеш і Пакистан. У листопаді премʼєр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що не каратиме бойовиків палестинського руху ХАМАС, який атакував Ізраїль 7 жовтня. Власникам ізраїльських паспортів також заборонено вʼїжджати до Малайзії без попереднього дозволу.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей вони захопили в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- 24 листопада розпочалося перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. Під час семиденного перемирʼя Ізраїль домігся звільнення понад 100 заручників. У полоні на території Гази сьогодні залишаються приблизно 130 ізраїльтян та іноземних громадян.
- 2 грудня міністр оборони Ізраїлю заявив, що ЦАХАЛ відновлює бойові дії в секторі Гази після того, як переговорну групу в Катарі відправили додому, оскільки переговори про продовження перемирʼя зайшли «в глухий кут». Станом на 20 грудня жорстокі бої тривають у містах Газа і Джабалія. Ізраїльська авіація та артилерія продовжують інтенсивним вогнем знищувати сектор Гази.