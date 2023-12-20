Малайзія закрила порти для ізраїльських кораблів через «жорстокість до палестинського народу»

Уряд Малайзії заборонив усім кораблям, які належать Ізраїлю і ходять під його прапором, заходити у свої порти. Обмеження торкнеться і тих кораблів, що прямують до Ізраїлю, але завантажуються в малазійських портах.

Про це пише CNN.

Закриття портів є відповіддю на «агресію Ізраїлю щодо Палестини».

«Це відповідь на дії Ізраїлю, які нехтують основними гуманітарними принципами і порушують міжнародне право через безперервну жорстокість до палестинського народу», — йдеться в заяві уряду.

Малайзія вже давно обстоює права палестинців, як і сусідні Індонезія, Бруней, Бангладеш і Пакистан. У листопаді премʼєр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що не каратиме бойовиків палестинського руху ХАМАС, який атакував Ізраїль 7 жовтня. Власникам ізраїльських паспортів також заборонено вʼїжджати до Малайзії без попереднього дозволу.