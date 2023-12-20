Телеканал Al Araby показав відео нібито участі українців у боях у секторі Гази. МЗС України відреагувало

Катарський телеканал Al Araby випустив сюжет про нібито участь українців у боях у секторі Гази на боці Ізраїлю. В основі сюжету — відео з нашоломної камери російськомовного бійця.

У Міністерстві закордонних справ України спростували присутність нібито українських військових у секторі Гази. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Україна не відправляла своїх військових ані в сектор Гази, ані в будь-який інший регіон світу.

«Українська армія захищає свою територію від російської агресії. Можливо, [у відео] Alaraby TV йдеться про громадян Ізраїлю українського чи словʼянського походження, але вони не мають стосунку до української держави», — заявив Ніколенко.

У правому верхньому куті відео видно, що воно взяте з Telegram-каналу з адресою cloudwalkerua. Цей канал веде Віктор Фрідман — уродженець Дніпра, який ще у 2015 році переїхав до Ізраїлю і пройшов там службу в ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю). Судячи з його соцмереж, після вторгнення росії в Україну Фрідман повернувся боронити батьківщину. Він брав участь у боях за Київ, на Харківщині. Фрідман пише, що був бійцем Інтернаціонального легіону, підпорядкованого ГУР.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль усі відео Фрідмана були з Ізраїлю. Там він знову доєднався до ЦАХАЛ. Судячи з усього — він репатріант, громадянин Ізраїлю, тому воює у складі ЦАХАЛ легально.