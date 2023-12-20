У Верховній Раді зʼявився новий депутат від «Батьківщини»

У Верховній Раді склав присягу народного депутата Михайло Соколов. Він увійшов до фракції «Батьківщина» замість Віталія Данілова, який достроково склав мандат.

Про це повідомила Центральна виборча комісія.

ЦВК

Соколов у списку «Батьківщини» на виборах народних депутатів 21 липня 2019 року йшов під 26 номером. Він колишній заступник голови Миколаївської облради, а також був народним депутатом VI скликання Верховної Ради (2007—2012).