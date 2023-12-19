Президент Ізраїлю заявив про готовність до нової гуманітарної паузи у війні з ХАМАС

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що його країна готова до нової гуманітарної паузи, щоб звільнити заручників.

Про це він заявив на зустрічі з дипломатами й послами з усього світу.

Ізраїльський президент поговорив із ними про поточну ситуацію в Газі, звільнення заручників з полону ХАМАС.

За словами Герцога, відповідальність за гуманітарну паузу лежить на керівництві угруповання ХАМАС і лідері Яхья Сінварі.