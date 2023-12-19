Купівля авто й обмін сертифіката на житло. У «Дії» зʼявляться нові сервіси

У додатку «Дія» зʼявляться нові сервіси. Їх сьогодні презентували на заходії Diia Summit від Міністерства цифрової трансформації, який відкривав Володимир Зеленський.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Які сервіси зʼявилися з «Дії»?
- автоматизована послуга внесення змін про фізичну особу-підприємця (ФОП) без участі реєстратора;
- перереєстрація авто, купівля-продаж автомобіля;
- декілька послуг для бізнесу і бета-тест сервісу «е-Підприємець»;
- послуги для моряків (електронні документи);
- обмін сертифіката в «Дії» на житло.
Щодо сервісу купівлі автівки, то в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що він запрацює 20 грудня. Українці зможуть укласти договір купівлі-продажу лише в декілька кліків у застосунку «Дія» й замовити доставку нових номерних знаків і свідоцтв про реєстрацію автівки «Укрпоштою» на території України.
Щодо останнього сервісу, президент заявив, що він стартує на цьому тижні. Це буде онлайн-послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються як компенсація за зруйноване війною житло в межах програми «єВідновлення». За словами Зеленського, цьогоріч виплатять близько мільярда гривень на відновлення пошкодженого майна. На сьогодні громадяни вже подали 7 457 заяв. Сформовано 1 432 житлових сертифікати.
- Програма «єВідновлення» стартувала в Україні 10 травня 2023 року. Прийом заявок на компенсацію почався в серпні цього року. У межах програми українці можуть розраховувати на компенсацію до 200 тисяч гривень на ремонт зруйнованого війною житла. Гроші можна використати на будівельні матеріали, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні надавачі подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».
- З грудня почали виплати на капремонт пошкодженої житлової нерухомості — максимум 350 тисяч гривень для квартири і 500 тисяч гривень для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.