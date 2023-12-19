ХАМАС оприлюднив відео з трьома ізраїльськими заручниками

Збройне крило терористичної організації ХАМАС 18 грудня опублікувало в Telegram хвилинне відео, на якому троє літніх ізраїльських заручників благають звільнити їх.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ізраїль ідентифікував бранців як 79-річного Хаїма Пері, 80-річного Йорама Мецгера та 84-річного Амірама Купера. Вони потрапили в полон понад 10 тижнів тому. Хаїм Бері сказав на івриті, що його утримують у суворих умовах разом з іншими людьми похилого віку. За його словами, вони мають хронічні захворювання.
Пері був у своєму будинку в кібуці Нір Оз під час атаки ХАМАС 7 жовтня. Він намагався дати відсіч озброєним нападникам, ховаючи дружину за диваном. Зрештою він здався, щоб врятувати дружину.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей вони захопили в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- 24 листопада розпочалося перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. Угода передбачала звільнення бойовиками протягом чотирьох днів 50 ізраїльських жінок і дітей. В обмін на кожного ізраїльського заручника звільняли трьох засуджених за терористичні злочини палестинських вʼязнів, загалом — 150 людей.
- 2 грудня міністр оборони Ізраїлю заявив, що ЦАХАЛ відновлює бойові дії в секторі Гази після того, як переговорну групу в Катарі відправили додому, оскільки переговори про продовження перемирʼя зайшли «в глухий кут».
- 4 грудня Армія оборони Ізраїлю розширила свої наземні операції на всю територію сектора Гази.