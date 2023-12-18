Вечірню сукню принцеси Діани продали на аукціоні за рекордні $1,1 мільйона

На аукціоні Julienʼs Auctions у Лос-Анджелесі (США) продали вечірню сукню принцеси Діани за $1,148 мільйона доларів, що в 11 разів перевищує її попередню оцінку.
Про це пише CNN.
Ця синьо-чорна сукня з вишитими зірками, створена мароккансько-британським модельєром Жаком Азагурі, стала найдорожчою сукнею принцеси, яку продали на аукціоні. Попередній рекорд — $604 800.
Принцеса Діана надягла сукню у 1985 році в італійському місті Флоренція та у 1986 році в канадському Ванкувері.
Також аукціонний дім Julienʼs Auctions виставив на продаж блузку принцеси Діани з коміром-рюшами й оцінив її у 80—100 тисяч доларів.
- У вересні на аукціоні Sotheby’s продали светр із чорною вівцею, який леді Діана Спенсер вперше одягла на матч поло в 1981 році. Тоді вона була заручена з майбутнім королем Чарльзом III.