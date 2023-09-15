На аукціоні Sotheby’s знаменитий светр принцеси Діани з чорною вівцею продали за $1,14 мільйона

У Нью-Йорку на аукціоні Sotheby’s продали светр із чорною вівцею, оточеною білими, який принцеса Діана Спенсер вперше одягла на матч з поло в 1981 році. За нього віддали $1,14 мільйона.
Про це пише BBC.
Sotheby’s не розкрив переможця торгів. Початкова ціна становила $50 тисяч.
Цей светр коштував дорожче, ніж багато інших повʼязаних із принцесою Діаною предметів, які продавалися на аукціонах останніми роками.
- У 1994 році Warm & Wonderful припинив виробництво светрів із чорною вівцею, але у 2020-му відновив його. Светр можна замовити онлайн за £250 ($295). Такий самий екземпляр сплели для акторки Емми Коррін, яка зіграла Діану в четвертому сезоні серіалу «Корона».