У Каліфорнії продадуть з аукціону блузу принцеси Діани з коміром-рюшами

Julienʼs Auctions виставив на продаж блузку принцеси Діани з коміром-рюшами й оцінив її у $80 тисяч — $100 тисяч. Цю блузку Діана вдягала для портретної зйомки в 1981 році.

Про це повідомляє CNN.

Фото лорда Сноудона опублікували кілька журналів і газет, зокрема Vogue, ілюструючи заручини Діани з принцом Чарльзом.

Buckingham Palace

Julien's Auctions

Блузу створили Девід та Елізабет Емануель, які пізніше розробили дизайн весільної сукні Діани. У 2019 році блузку виставляли в Кенсінгтонському палаці в межах виставки Diana: Her Fashion Story.

«Коли [Діана] побачила нашу блузку, вона закохалася в неї, запитала, хто її зробив, і її направили до нас», — згадувала Емануель у своїй книзі «Сукня для Діани».

Аукціон має відбутися в місті Беверлі-Хіллз у Каліфорнії та онлайн з 14 по 17 грудня.