Pornhub оштрафували в Україні за несплату «податку на Google»

Державна податкова служба України оштрафувала на $5543 компанію Aylo, яка управляє порнографічним сервісом Pornhub, за несплату «податку на Google».

Про це повідомив народний депутат, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Компанія, яка оперує сайтом Pornhub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим її оштрафували, а відповідне податкове повідомлення-рішення спрямували компанії та до Агентства доходу Канади.

«Податком на Google» називають збір, який зобовʼязує незареєстровані в Україні міжнародні інтернет-компанії з 2021 року сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% з доходів від послуг, які вони надають українцям. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила в червні 2021 року.