Pornhub підбив підсумки 2023 року. Ось яке порно шукали у світі та в Україні

Порносайт Pornhub підбив підсумки 2023 року. Сайт назвав головні тренди світу й окремо по країнах, популярні запити і статистику переглядів.

Головними трендами цього року стали — порно зі зрілими (The Golden Age), супер розмір (Super Size), секс-машини (Sex Machines), уніформа (Uniforms) та сексуальне «зцілення» (Sexual Healing). У світі значно зросли запити на категорії MILF та GILF (секс із жінками 40+ і вище), Big Ass, Big Dick, Big Tits, Big boobs, BBW (великі жінки) та robot (різноманітні керовані секс-іграшки). Щодо форми, то у світі на понад 200% зріс запит на порно «у військовій» і «поліцейській формі». Щодо останнього пункту, то на 344% у порівнянні з 2022 роком зріз запит на порно, повʼязане з масажем і «терапевтичним сексом».

Pornhub Insights

Найпопулярнішими запитами цього року були хентай, MILF, лесбійки та японське. Усі ці чотири запити були на перших місцях і в минулому році, проте у 2023-му зріс запит на «анальний секс». Цей запит на шостому місці, а минулого року був на восьмому.

Pornhub Insights

Найпопулярнішими порнозірками в цьому році були акторка єврейсько-українського походження Абелла Денджер (Abella Danger), австралійка Анджела Вайт (Angela White), Єва Елфі (Eva Elfie), Лана Роудс (Lana Rhoades), Віолета Меєрс (Violet Myers) та Райлі Рід (Riley Reid).

Pornhub Insights

Топмоделі серед аматорів — Candy Love, Sweetie Fox, Jenny Lux, Yinyleon та Daniela Antury.

Pornhub Insights

У рейтингу перших 20 країн за переглядом Pornhub Україна посіла 14 місце, піднявшись на одну сходинку в порівнянні з минулим роком. Перше місце за трафіком традиційно в США.

Pornhub Insights

Ось, що цікавило чоловіків і жінок у 2023 році.

Pornhub Insights

Україна

В Україні категорії MILF, хентай, аніме, лесбійки та анал увійшли в першу пʼятірку запитів. Запит «українське порно» опинився на сьомому місці, а «русское домашнее» — на дквʼятому.

Pornhub Insights

Тренди минулого, 2022 року, можна подивитися тут. Тренди 2021 року — тут.