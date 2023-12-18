Британія провела першу торговельну місію в Україні — підписали низку оборонних угод

Торговельна місія Великої Британії вперше відвідала Україну. В її складі були представники уряду та оборонної промисловості, за підсумками зустрічей підписали низку угод.

У межах візиту британські та українські посадовці поспілкувалися з представниками оборонпрому обох країн про можливості довгострокової співпраці.

Зокрема, українське Міноборони уклало трирічний контракт із британською компанією Babcock на обслуговування протимінних суден «Черкаси» та «Чернігів», які раніше передала Британія. Перед цим створили офіс компанії в Україні.

BAE Systems та AMS Integrated Solutions Ltd підписали угоду, яка дозволить пряму спеціалізовану підтримку для українських артилерійських систем на території України. Зокрема артилерію, яку передавала Британія, обслуговуватимуть та ремонтуватимуть українські фахівці у центрах AMS на території України.

Компанія Thales підписала меморандум з українською компанією з розробки безпілотників Aerodrone «для забезпечення нових можливостей для ЗСУ».

Загалом у складі місії були компанії BAE Systems, Babcock, Thales, AMS Global, та KBR. У повідомленні зазначають, що наступного року плануються нові такі місії, і в них можуть взяти участь інші компанії оборонпрому.