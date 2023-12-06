Велика Британія оголосила про зимовий пакет гуманітарної допомоги

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для України на майже £37 мільйонів (понад $46 мільйонів).

Про це повідомляють на сайті британського уряду.

Глава МЗС Британії сьогодні вирушить до США, щоби вкотре підтримати Україну в боротьбі проти російської агресії. Напередодні свого візиту Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги у розмірі £29 мільйонів для нашої держави.

«Ще £7,75 мільйона на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України: жінки, дівчата, літні люди та люди з інвалідністю», — йдеться в повідомленні.

Виділення коштів є частиною загальної гуманітарної допомоги Британії Україні на £127 мільйонів у 2023—2024 роках.