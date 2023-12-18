Німеччина розгорне бригаду в Литві для захисту східного флангу НАТО

У Литві розгорнуть німецьку бригаду для захисту східного флангу НАТО.
Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на пресконференції з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.
Сторони підписали дорожню карту про розгортання бригади.
За словами Пісторіуса, Бундесвер уперше розгорне постійний контингент за кордоном. Раніше німецькі підрозділи лише тимчасово виконували місії в інших країнах, передає Укрінформ.
Бригада налічуватиме 4 800 військових і приблизно 200 цивільних працівників. Поки що країни створюватимуть інфраструктуру для контингенту та умови для проживання родин військових біля Вільнюсу й Каунасу.
Міністр оборони Литви додав, що для всіх країн регіону найбільша загроза — це агресивна політика росії.
Бригаду остаточно сформують у 2025 році. Потім розпочнуться її тренування. Повної боєздатності планують досягти до кінця 2027 року.
- У липні 2023 року президент США Джо Байден дозволив Пентагону направити в Європу до трьох тисяч резервістів на тлі війни росії проти України. До цього США вирішили посилити східний фланг НАТО 800 військовими, вертольотами та літаками. Війська мали перекинути до Латвії, Литви й Естонії.