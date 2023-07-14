Байден дозволив Пентагону направити в Європу до трьох тисяч резервістів

Президент США Джо Байден 13 липня дозволив Пентагону направити в Європу до трьох тисяч резервістів на тлі війни росії проти України.

Про це пише CNN.

Ці сили направлять у рамках операції «Атлантична рішучість» (Atlantic Resolve), яка покликана додатково захистити східний фланг НАТО. На випадок надзвичайних ситуацій резервістам надали ті ж переваги, що і діючим військовим.

Ці війська, імовірно, працюватимуть у сфері матеріально-технічного забезпечення і медицині.