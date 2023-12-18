Конгрес зобовʼязав американський уряд оприлюднити деякі дані про НЛО

Конгрес Сполучених Штатів ухвалив закон, що зобовʼязує американський уряд оприлюднити деякі записи, пов’язані з НЛО.
Про це пише Space.
Відповідно до нових положень Закону про дозвіл на національну оборону на 2024 фінансовий рік, Національний архів США повинен збирати всі документи, які «стосуються невпізнаних аномальних явищ, технологій невідомого походження і нелюдського інтелекту».
У законопроєкті не уточнили, про що саме йдеться. Формулювання «невпізнані аномальні явища», або UAP, є відносно новим терміном, що охоплює невідомі об’єкти в небі, під водою та в космосі.
Записи мають оприлюднити через 25 років з моменту створення, якщо президент не вкаже, що вони мають залишатися засекреченими. Нові записи можуть стати публічними раніше, якщо це дозволить агентство, що їх створило.
Попередня версія поправки містила набагато жорсткіші формулювання, які вимагали від Пентагону розсекретити записи, «що стосуються публічно відомих спостережень» НЛО без перевірки, але ці норми згодом вилучили із законопроєкту.
- У 2019 році кілька пілотів-винищувачів Військово-морських сил США розповіли про фіксування і переслідування невпізнаних літаючих обʼєктів, які вони спостерігали поблизу авіабаз або американських авіаносців. Пілоти описали інциденти, які відбувалися з літа 2014 до березня 2015 року.
- У квітні 2020 року Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зафіксовані перехоплення військовими літаками невпізнаних літаючих обʼєктів. Кадри перехоплення зняли екіпажі американських бойових літаків у 2004 і 2015 роках. Усі три ролики раніше вже опинялися у відкритому доступі внаслідок «несанкціонованої публікації у 2007 та 2017 роках», а ВМС США визнали автентичність цих відео.
- У березні 2021 року колишній голова розвідки США підтвердив, що існує ще багато секретних матеріалів про НЛО. У червні того ж року розвідка США оприлюднила звіт про НЛО, але не змогла пояснити появу цих обʼєктів.
- У липні 2022 року Міноборони США створило новий відділ під назвою All-domain Anomaly Resolution Office (AARO). Він відповідає не лише за відстеження непізнаних обʼєктів у небі, але й під водою чи в космосі. У грудні 2022 року нове відомство звітувало, що отримало кілька сотень нових звітів про НЛО, але жодних доказів інопланетного життя наразі немає.