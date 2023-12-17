У Львові правоохоронці та військові затримали чоловіка нібито для набору до війська. Поліція зреагувала

У Львові патрульні спільно з військовими затримали чоловіка. Відео поширили в соціальних мережах з підписом, що таким чином нібито набирають людей до війська.

Патрульна поліція України заявила, що чоловіка затримали за порушення громадського спокою, а люди у військовій формі, які допомагали патрульним, не мають стосунку до представників військкоматів.

На вулиці Шпитальній до патрульних звернувся чоловік у військовій формі й повідомив, що інший громадянин, який проживає у готелі на вулиці Котлярській, будучи нетверезим ображав адміністратора закладу, пошкодив стіни номера, лаявся.

«Вони його вивели з готелю і намагаються вгамувати. Конфлікт продовжився надворі. Вже в присутності патрульних чоловік продовжував поводитися неадекватно, ображав присутніх, міг зашкодити собі та іншим особам. Тому патрульні прийняли рішення застосувати фізичну силу для затримання порушника», — повідомили в поліції.

Затриманого чоловіка доставили в управління поліції та викликали бригаду швидкої, щоб йому надали допомогу. Він виявився солдатом однієї з військових частин.