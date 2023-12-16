Міністр оборони просить місцеві влади більше сприяти мобілізації

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що очікує від місцевої влади ще більшої допомоги в мобілізації.

Це він заявив на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

«Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені. Очікуємо від них [органів місцевого самоврядування] ще більшого сприяння мобілізаційній роботі», — сказав Умєров.