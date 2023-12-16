Bloomberg: Усе більше державних компаній Китаю забороняють працівникам користуватися iPhone

У Китаї все більше агенцій і державних компаній забороняють співробітникам приносити iPhone та інші іноземні гаджети на роботу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Щонайменше у восьми з 22 провінцій Китаю державні фірми й урядові відомства протягом останніх місяців наказали своїм співробітникам почати купувати пристрої місцевих брендів.

Це може бути наслідком кампанії Пекіну відмовитися від американських технологій на користь китайського бренду Huawei.

Представники Apple відмовилися від коментарів. Тим часом Інформаційний офіс Державної ради та Адміністрація кіберпростору Китаю, яка контролює онлайн-безпеку, не відповіли на запити про коментарі.

Наразі неясно, скільки саме державних установ видало директиви про заборону iPhone і наскільки серйозною вона є: дехто не дозволяє використовувати пристрої Apple тільки на робочому місці, а інші — вимагають повної відмови.

Це може стати серйозною проблемою для Samsung і Apple, адже для них Китай — це важливий ринок. До того ж Apple використовує Китай для виробництва більшості своїх пристроїв. Країна приносить компанії пʼяту частину доходу.