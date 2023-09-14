У Китаї спростували заяву про заборону посадовцям користуватися iPhone

Речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін заявила, що Китай не видавав жодних наказів, які б забороняли користуватися iPhone або іншими іноземними телефонами.

Про це пише CNN.

Мао Нін також закликала іноземні компанії стільникового звʼязку в Китаї дотримуватися законів країни про конфіденційність і запобігати «будь-якій особі чи організації» красти дані, що зберігаються на телефонах їхніх клієнтів.