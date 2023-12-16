ЦАХАЛ помилково вбив трьох заручників у секторі Гази

За його словами, ЦАХАЛ несе повну відповідальність за «трагічний інцидент» вранці 15 грудня «в районі, де солдати зіткнулися з багатьма терористами, включаючи терористів-смертників».

Армія оборони Ізраїлю помилково ідентифікувала трьох ізраїльських заручників у районі Шеджайя на півночі Гази як загрозу та вбила їх.

Серед убитих заручників були: Йотам Хаїм, якого ХАМАС викрав із кібуцу Кфар-Аза, Самар Фуад Талалка, викрадений з Нір-Аму, та Алон Шамріз із Кфар-Ази. Їм було від 22 до 28 років.

На запитання про те, як заручникам вдалося втекти з полону бойовиків, Даніель Хагарі відповів, що військові вважають так: їх міг покинути ХАМАС при наближенні Армії оборони Ізраїлю.

Наразі в полоні ХАМАС залишаються близько 137 людей. Під час тимчасового перемирʼя в Ізраїль вдалося повернути 110 людей з полону.