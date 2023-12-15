У США розглянуть дозвіл на використання екстазі для лікування посттравматичного синдрому

Корпорація, яка вивчає переваги психоделічних препаратів, подала заявку до Управління з продовольства та медикаментів США на дозвіл використовувати МДМА — він же екстазі або моллі — в поєднанні з розмовною терапією для лікування посттравматичного синдрому (ПТСР).

Про це повідомляє CNN.

Дозвіл регулятора на таке лікування також вимагатиме від Управління боротьби з наркотиками зробити МДМА доступним для медичного застосування.

Заявка на дозвіл екстазі для лікування ПТСР ґрунтується на двох рандомізованих, сліпих, плацебо-контрольованих дослідженнях.

Перше опублікували в журналі Nature Medicine у 2021 році. В ньому брали участь загалом 90 людей із помірним ПТСР — учасників поділили на дві групи, одна отримувала розмовні терапії з використанням екстазі, інша — з плацебо. Дослідження виявило, що розмовна терапія в поєднанні з МДМА значно покращила показники пацієнтів за шкалою посттравматичних стресових розладів — порівняно з учасниками, які отримували розмовну терапію з плацебо.

У другому дослідженні результати підтвердилися серед 104 учасників переважно з важким проявом посттравматичного синдрому.

Лікування за допомогою МДМА спричинило критику через очікувану недоступність, оскільки передбачає тривалі та, ймовірно, дорогі сеанси терапії з висококваліфікованими терапевтами. The Washington Post опублікувала приблизну ціну — $13—15 тис за цикл лікування.

Управління з ліків має 60 днів, щоб прийняти чи відхилити заявку для розгляду, а також вирішити, яким шляхом затвердження вона піде — пріоритетним (6 місяців) чи стандартним (10 місяців).