Австралія першою у світі починає психоделічну терапію

Австралія стала першою країною у світі, що легалізувала клінічне призначення MDMA (екстазі) для лікування певних психічних розладів.
Про це повідомляє BBC.
З 1 липня психіатри зможуть призначати MDMA для лікування посттравматичного стресового розладу та псилоцибін для лікування резистентної депресії (коли клінічна депресія не піддається лікуванню). Обидва препарати заборонені законом в Австралії.
«Псилоцибін та MDMA безпечні при використанні в контрольованих з медичної точки зору умовах, під наглядом медичних працівників і в дозах, які були вивчені під час клінічних випробувань», — заявило Управління терапевтичних товарів Австралії.
Таке рішення робить Австралію першою країною, яка класифікує психоделики як ліки на національному рівні. Хоча початковий доступ до ліків буде обмеженим і дорогим, багато експертів і пацієнтів вітають це як знакову подію.
А втім, деякі психіатри й дослідники стурбовані тим, що такий крок може бути передчасним, з огляду на те, що ці препарати досі проходять клінічні випробування і Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США ще не схвалило їх для клінічного застосування.
- 1 червня 2022 року Канада оголосила, що тимчасово декриміналізує зберігання 2,5 грама опіоїдів, кокаїну, метамфетаміну та MDMA у провінції Британська Колумбія.