Австралія першою у світі починає психоделічну терапію

Австралія стала першою країною у світі, що легалізувала клінічне призначення MDMA (екстазі) для лікування певних психічних розладів.

Про це повідомляє BBC.

З 1 липня психіатри зможуть призначати MDMA для лікування посттравматичного стресового розладу та псилоцибін для лікування резистентної депресії (коли клінічна депресія не піддається лікуванню). Обидва препарати заборонені законом в Австралії.

«Псилоцибін та MDMA безпечні при використанні в контрольованих з медичної точки зору умовах, під наглядом медичних працівників і в дозах, які були вивчені під час клінічних випробувань», — заявило Управління терапевтичних товарів Австралії.