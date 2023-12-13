У США розглянуть дозвіл на пігулки для переривання вагітності. Ця справа може стати поворотною в історії заборони абортів

Верховний суд США погодився заслухати справу, яка може визначити майбутнє пігулок, що спричиняють викидень. Це стане першою великою справою щодо права на аборт, яка потрапить до найвищого суду країни, після заборони у 2022 році привілею на переривання вагітності.

Про це повідомляє The Guardian.

Рішення у справі, ймовірно, надійде влітку 2024 року. Результат може вплинути не лише на доступ до пігулок, але й на повноваження Федерального управління з ліків самостійно регулювати виготовлення й продаж будь-яких препаратів.

Міфепристон є одним із двох препаратів, що зазвичай використовують для медикаментозних абортів — методу, що обирає більшість американок, яким необхідно перервати вагітність.

Торік асоціація лікарів і організацій, що виступають проти абортів, подала федеральний позов, стверджуючи, що управління з ліків перевищило свої повноваження, коли схвалило виготовлення і продаж міфепристону в 2000 році.

У квітні федеральний суддя Техасу, призначений колишнім президентом Дональдом Трампом, виніс попереднє рішення призупинити дозвіл на міфепристон і вивести пігулки з ринку. Тоді адміністрація Байдена і Danco Laboratories, яка виробляє цей препарат, звернулися до Верховного суду з проханням взяти участь у цій справі.

Верховний суд призупинив рішення федерального суду на час розгляду справи, тому міфепристон поки що залишається широкодоступним у штатах, де дозволені аборти. Якщо суд залишить дійсним рішення про фактично заборону препарату, це зведе нанівець зусилля управління з ліків — вдалося вдосконалити дозування і уможливити вживання препарату на пізніх термінах вагітності.

Будь-яке рішення суду вплине на всі 50 штатів, включно з тими, які захищають право на аборт. Цьогоріч представники демократичних штатів, зокрема Вашингтону і Каліфорнії, оголосили, що вони накопичують міфепристон.

Негативне рішення також може поставити під загрозу регуляторні повноваження управління з ліків та існування деяких фармацевтичних компаній. Якщо суд зможе заборонити пігулки для аборту, то фактично будь-який вид ліків, як-от для захисту від ВІЛ або для трансгендерної гормонотерапії, може опинитися під прицілом консерваторів.

Наразі міфепристон є чи не найбезпечнішим препаратом для переривання вагітності — понад 100 досліджень, проведених у 26 країнах підтвердили надійність цих пігулок, повідомляє New York Times. У разі позбавлення доступу до міфепристону, клініки далі проводитимуть медикаментозні аборти, використовуючи лише мізопростол — а такі процедури менш ефективні та матимуть небезпечні побічні ефекти.