Словацькі перевізники розблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

На пропускному пункті «Вишнє Німецьке — Ужгород» на кордоні зі Словаччиною відновили рух вантажівок.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Словацькі перевізники розблокували кордон на невизначений термін.

Від ранку 15 грудня на виїзд з України оформили 60 вантажівок. Ще 1 065 вантажівок — в електронній черзі на виїзд з України.

Словаччина частково відновила пропускні операції на вʼїзд з вечора 13 грудня, приймаючи по кілька вантажівок на годину.