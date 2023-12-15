Словацькі перевізники розблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

На пропускному пункті «Вишнє Німецьке — Ужгород» на кордоні зі Словаччиною відновили рух вантажівок.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Словацькі перевізники розблокували кордон на невизначений термін.
Від ранку 15 грудня на виїзд з України оформили 60 вантажівок. Ще 1 065 вантажівок — в електронній черзі на виїзд з України.
Словаччина частково відновила пропускні операції на вʼїзд з вечора 13 грудня, приймаючи по кілька вантажівок на годину.
- 21 листопада перевізники зі Словаччини заблокували рух вантажівок у напрямку одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Проте вранці 22 листопада рух відновили. 1 грудня представники Спілки перевізників Словаччини розпочали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Німецьке», який суміжний з українським пунктом пропуску «Ужгород».
- 5 грудня протестувальники знову призупинили блокаду пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Німецьке» на кордоні зі Словаччиною. Однак уже 11 грудня продовжили блокаду кордону з Україною.