Словацькі перевізники продовжили блокаду кордону з Україною

Спілка перевізників Словаччини (UNAS) продовжила блокаду кордону з Україною на прикордонному пункті «Вишнє Німецьке — Ужгород».
«Президія Спілки словацьких вантажних перевізників — UNAS — ухвалила рішення 10 грудня 2023 продовжити акцію протесту на КПП «Вишнє Німецьке — Ужгород» з з 15:00 11 грудня до подальшого повідомлення», — йдеться у заяві організації.
Словацькі перевізники стверджують, що вʼїзд до Словаччини заблокують лише для для вантажних перевезень. Особистий транспорт не обмежуватимуть.
- Перевізники з Польщі розпочали страйк на кордоні з Україною з 6 листопада, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» і «Дорогуськ — Ягодин».
- 21 листопада перевізники зі Словаччини заблокували рух вантажівок у напрямку одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Проте вранці 22 листопада рух було відновлено. 1 грудня представники Спілки перевізників Словаччини розпочали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Німецьке», який суміжний з українським пунктом пропуску «Ужгород».
- 5 грудня протестувальники знову призупинили блокаду пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Німецьке» на кордоні зі Словаччиною.