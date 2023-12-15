У «Дії» стартувало голосування за 11-го фіналіста Нацвідбору на «Євробачення-2024»

У застосунку «Дія» почалося голосування за 11-го фіналіста Нацвідбору на «Євробачення-2024». Воно триватиме з 15 по 21 грудня.
Про це пише пресслужба «Дії».
Організатори Нацвідбору вперше відкрили добір на додаткового, 11-го учасника. «Глядацький вибір» — одне з нововведень цьогорічного відбору.
За правилами, у відборі взяли участь артисти з лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування.
Ось кандидати:
- Anka — «Палала»;
- Carpetman — «Endless fight»;
- Karyotype — «Sadness»;
- Krylata — «Queen»;
- Parfeniuk — «Серед вітрів»;
- Shepa — «Supernova»;
- Stasya — «Rika»;
- Swoiia — «Little Angels»;
- Teslenko — «Lights go up».
Голосувати можуть усі користувачі «Дії» від 14 років. Результати оголосять до 29 грудня.
Фінал Нацвідбору пройде 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.
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