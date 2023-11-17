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«Суспільне» оприлюднило десятку фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2024»

Автор:
Анна Холоднова
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Суспільний мовник оголосив імена і назви пісень десятьох фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2024».

  • alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”;
  • Drevo — “Endless chain”;
  • INGRET — “Keeper”;
  • MÉLOVIN — “DREAMER”;
  • NAHABA — “GLASSS”;
  • NAZVA — “Slavic English”;
  • SKYLERR — “Time is running out ”;
  • YAGODY — “Tsunamia”;
  • YAKTAK — “Lalala”;
  • Ziferblat — “Place I Call Home ”.

Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування у «Дії» — воно визначить одинадцятого учасника фіналу. Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року. За переможця голосуватимуть журі та глядачі. Склад журі фіналу оберуть онлайн-голосуванням.

  • 68-й Пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року в Мальме (Швеція). Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця України, відбудуться 7 і 9 травня.