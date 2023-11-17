«Суспільне» оприлюднило десятку фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2024»

Суспільний мовник оголосив імена і назви пісень десятьох фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2024».

alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”;

Drevo — “Endless chain”;

INGRET — “Keeper”;

MÉLOVIN — “DREAMER”;

NAHABA — “GLASSS”;

NAZVA — “Slavic English”;

SKYLERR — “Time is running out ”;

YAGODY — “Tsunamia”;

YAKTAK — “Lalala”;

Ziferblat — “Place I Call Home ”.

Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування у «Дії» — воно визначить одинадцятого учасника фіналу. Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року. За переможця голосуватимуть журі та глядачі. Склад журі фіналу оберуть онлайн-голосуванням.