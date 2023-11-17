«Суспільне» оприлюднило десятку фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2024»

Суспільний мовник оголосив імена і назви пісень десятьох фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2024».
- alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”;
- Drevo — “Endless chain”;
- INGRET — “Keeper”;
- MÉLOVIN — “DREAMER”;
- NAHABA — “GLASSS”;
- NAZVA — “Slavic English”;
- SKYLERR — “Time is running out ”;
- YAGODY — “Tsunamia”;
- YAKTAK — “Lalala”;
- Ziferblat — “Place I Call Home ”.
Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування у «Дії» — воно визначить одинадцятого учасника фіналу. Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.
Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року. За переможця голосуватимуть журі та глядачі. Склад журі фіналу оберуть онлайн-голосуванням.
- 68-й Пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року в Мальме (Швеція). Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця України, відбудуться 7 і 9 травня.