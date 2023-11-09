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«Суспільне» оприлюднило список учасників нацвідбору на «Євробачення-2024»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

«Суспільне» оголосило список учасників національного відбору на «Євробачення-2024». У ньому — 20 виконавців, серед яких оберуть 10 фіналістів.

Фіналістів оберуть не пізніше 20 листопада. За результатами онлайн-голосування до фіналу потрапить ще один учасник.

До повного списку фіналістів увійшли:

  • alyona alyona & Jerry Heil;
  • ANKA;
  • Carpetman;
  • Drevo;
  • INGRET;
  • Julia Belei;
  • KARYOTYPE;
  • KRYLATA;
  • MÉLOVIN;
  • NAHABA;
  • NAZVA;
  • PARFENIUK;
  • SHÉPA;
  • SKYLERR;
  • STASYA;
  • SWOIIA;
  • TESLENKO;
  • YAGODY;
  • YAKTAK;
  • Ziferblat.

Загалом організатори отримали 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти.
Фінал нацвідбору пройде в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.

  • 68-й Пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 і 9 травня.