Киянам компенсують переплату за проїзд між закритими станціями метро

Киянам з 18 грудня компенсуватимуть вартість поїздки з пересадками між закритими станціями метро, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Як це працюватиме

Маршрут від «Теремків» до будь-якої іншої станції метро, як і раніше, коштуватиме 8 гривень. Під час поїздки пасажирам потрібно буде валідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі вартість зайвих поїздок повертатимуть на картку. Тому, проїхавши наземним транспортом і метро, пасажири платитимуть тільки за одну поїздку.

Також у Києві планують запустити човниковий рух «синьою» лінією метро на ділянці закритих станцій.

Закриття метро в Києві

8 грудня Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Вони не працюватимуть упродовж шести місяців — там триватиме ремонт через нові тріщини і потрапляння води в тунелі.

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський назвав три ймовірні причини появи тріщин: неякісна робота генпідрядника — немає гідроізоляції та хімзакріплення тунелю, активність річки Либідь і геологічні умови (пливуни й торфовище). Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Перегінні тунелі між станціями «Деміївська»і «Либідська» споруджували в поймі річки Либідь у 2008—2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. Під час першої спроби проходки в радянські часи сталася аварія через складні обводнені ґрунти, що заморозило будівництво на довгі роки.