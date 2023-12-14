Опитування КМІС: 74% українців проти територіальних поступок — це найнижчий показник за понад рік

74% українців незгодні на територіальні поступки росії, навіть якщо через це війна триватиме довше.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані 14 грудня.

Водночас 19% респондентів вважають, що для якнайшвидшого досягнення миру Україна може поступитися деякими територіями. Ще 7% громадян вагаються з відповіддю.

Опитування проводили з 29 листопада до 9 грудня серед повнолітніх громадян України з усіх регіонів, окрім окупованого Криму. Загалом опитали 1 031 респондента. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,4%.

Соціологи зазначають, що відсоток українців, які проти територіальних поступок рф, знижується. Таку тенденцію можна спостерігати на графіку КМІС, де наведені результати опитувань з травня 2022 до грудня 2023 року.

«З яким із цих тверджень про можливі компроміси для досягнення миру з росією Ви згодні більшою мірою?» Київський міжнародний інститут соціології