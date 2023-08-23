Опитування: Понад 90% українців незгодні на територіальні поступки задля припинення війни

90,4% українців незгодні відмовитися від окупованих росією територій навіть в обмін на припинення війни. На територіальні поступки готові лише 4,7% опитаних.

Про це свідчать опубліковані 22 серпня результати опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

80% громадян проти скорочення чисельності ЗСУ заради припинення російської агресії (не проти — 13,1%).

75,1% проти надання російській мові статусу офіційної/державної (18,2% дотримуються протилежної думки).

73,8% опитаних незгодні відмовитися від вступу України в НАТО (18,4% готові на це).

68,7% респондентів не мають наміру відмовлятися від політики декомунізації (17,4% розглядають такий варіант).

Опитування проводили з 9 до 15 серпня серед громадян України віком від 18 років. Загалом опитали 2 019 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.