Петиція про скасування «поправок Лозового» за годину набрала понад 25 тисяч підписів

Петиція про скасування так званих поправок Лозового у повному обсязі, яку зареєстрували на сайті Офісу президента, набрала понад 25 тисяч необхідних підписів усього за годину.
Про це повідомив автор петиції, глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Петицію зареєстрували об 15:11, а вже о 16:14 Шабунін повідомив, що збір голосів під петицією закінчився на позначці 29 838 і наразі має статус «завершено». Петицію передали на розгляд.
- Так звані поправки Лозового ухвалила Верховна Рада VIII скликання 3 жовтня 2017 року — їх, власне, і запропонував народний депутат Андрій Лозовий. «Поправки Лозового» значно скорочують строки досудового розслідування в кримінальних провадженнях.
- Раніше Верховна Рада проголосувала за варіант законопроєкту, який скасовує деякі пункти «правок Лозового», але не повністю. Скасування зробили в межах законопроєкту про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури — ця реорганізація була однією з вимог Європейської комісії та Міжнародного валютного фонду для вступу України в Євросоюз. 8 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський уже підписав цей документ.
- У Раді наразі є два законопроєкти, які скасовують «поправки Лозового» — це № 10100 і № 10060-2 (альтернативний ухваленому).