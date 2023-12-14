Національний банк України знизив облікову ставку до 15%

Національний банк України вже завтра знизить облікову ставку з 16% до 15% річних — це сприятиме збереженню привабливості гривневих заощаджень, вважають у НБУ.

Нацбанк відзначає більше зниження інфляції, ніж очікувалось. Цьому сприяли розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю та міцний курс гривні. Водночас зберігаються ризики прискорення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах, спричинені, зокрема, блокадами польських і словацьких перевізників.

Також НБУ вважає успішною відмову від фіксованого обмінного курсу на користь керованої гнучкості. Підвищений попит на іноземну валюту був тільки на початку нового режиму, а надалі баланс попиту і пропозиції вирівнявся. У листопаді регулятор витратив з резервів $2,5 мільярда, що менше ніж у попередні місяці.

Проте структурний дефіцит валюти на ринку залишається, тож Нацбанк зберігатиме активну присутність на валютному ринку для задоволення структурного попиту і згладжування коливань курсу.

Облікова ставка

Облікова ставка — це один із основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Завдяки обліковій ставці НБУ впливає на інфляцію (зростання цін).

Зниження ставки робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), у звʼязку з чим банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, а коли грошей більше — інфляція набирає обертів. У такому разі грошей стає менше на депозитах, а більше «на руках» — відповідно, люди більше витрачають.

А от вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює навпаки — коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. У підсумку грошей в економіці стає менше, інфляція уповільнюється.