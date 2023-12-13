«Суспільне» пропонує обрати виконавця, який шляхом глядацького голосування потрапить до Нацвідбору на «Євробачення»

Суспільний мовник, що є організатором «Євробачення» в Україні, оприлюднив пісні девʼяти учасників лонгліста. Глядацьке голосування визначить, хто з виконавців стане 11-м фіналістом Національного відбору на «Євробачення-2024».

Онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу, є нововведенням цьогорічного Нацвідбору. За правилами, в ньому візьмуть участь артисти з лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування.

Опитування дозволить одному з артистів потрапити у фінал — голосування пройде у «Дії» і розпочнеться вже цього тижня. Переможець змагатиметься за право представити Україну на «Євробаченні-2024» в Мальме.

Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

За 11-те місце в фіналі Нацвідбору змагатимуться:

ANKA — «Палала»

Carpetman — «Endless fight»

KARYOTYPE — «Sadness»

KRYLATA — «Queen»

PARFENIUK — «Серед вітрів»

SHÉPA — «SUPERNOVA»

STASYA — «Rika»

SWOIIA ​​— «Little Angels»

TESLENKO — «Lights go up»

Фінал Нацвідбору пройде 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.