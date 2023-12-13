В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень

Середня температура повітря влітку в Арктиці становила 6,4 градуса за Цельсієм. Цей показник став рекордним за історію спостережень з 1900 року.
Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Найвища точка льодовикового щита Гренландії зазнала танення впʼяте за останні 34 роки. За даними управління, 2023 став шостим найтеплішим роком в Арктиці.
Зазначають, що середньорічна температура в Арктиці з 1940 кожні 10 років підвищувалася на 0,25 градуса, а середня літня температура — на 0,17.
В управлінні також відзначили скорочення площі морського льоду. Цьогоріч площа арктичного льоду стала шостою найменшою за всю історію спостережень. До того ж багаторічна товста крига у 2023 році стала значно тоншою, ніж у 1980-х роках.
- 30 листопада, під час кліматичної конференції COP28 у Дубаї, пролунала заява про те, що 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.
- Минулого місяця вчені повідомляли, що льодовики Гренландії тануть у пʼять разів швидше, ніж 20 років тому. Стародавній льодовий покрив містить достатньо води, щоб підняти рівень моря щонайменше на шість метрів, якщо він повністю розтане. Це затопить багато островів і узбереж.
- Науковці також виявили, що тепла вода проникає всередину льодовика Судного дня в Антарктиді та пришвидшує його танення. Якщо він розтане, це підніме рівень Світового океану на понад пів метра і дестабілізує сусідні льодовики, а це може призвести до підвищення рівня Світового океану на три метри. Загалом від 1997 року Антарктида втратила 7,5 трильйона тонн льоду.