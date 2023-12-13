Додаткова система ЗРК Patriot буде в Україні до кінця 2023 року

Обіцяна у жовтні німецьким канцлером Олафом Шольцом друга зенітно-ракетна система Patriot запрацює в Україні до кінця цього року.

Це Шольц заявив депутатам Бундестагу, передає агнество DPA.

Канцлер наголосив на ролі Німеччини в зміцненні української протиповітряної оборони і нагадав про обіцянку поставити Україні, окрім Patriot, зенітні ракетні комплекси Iris-T. Шольц назвав Patriot саме «другою системою», тобто це комплекс разом із радаром і командним пунктом.

Верифікований у Х канал German Aid to Ukraine стверджує, що речник Військово-повітряних сил Німеччини підтвердив йому розгортання в Україні другої батареї ЗРК Patriot. Тобто нібито передано повну зенітну батарею, а не систему. Батарея — це одна радіолокаційна станція, командна машина та вісім пускових установок, які здатні запускати залпом 60 ракет.