Мінспорту розробило заходи безпеки для повернення вболівальників на стадіони

Міністерство молоді та спорту розробило додаткові заходи безпеки для допуску вболівальників на трибуни стадіонів.

Про це пише пресслужба відомства.

Робоча група з представниками спортивної федерації, керівництва спортивної споруди, структурного підрозділу молоді та спорту ОВА, ДСНС та поліцейськими оглядатиме стадіон.

Група перевірятиме стан укриттів, які мають вмістити всіх учасників змагань і вболівальників, бути на відстані не більше ніж 500 метрів та мати умови для людей з інвалідністю.

Ця робоча група також визначатиме, скільки людей можуть прийти як глядачі залежно від того, скількох зможе вмістити укриття включно зі спортсменами, тренерами, суддями, адміністративним персоналом тощо.

Керівництво стадіону має розробити план дій на випадок оголошення повітряної тривоги і розмістити його зі шляхами евакуації у всіх доступних місцях.