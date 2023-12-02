Уряд доручив Мінспорту і МВС вирішити питання повернення вболівальників на футбольні стадіони

Кабінет міністрів 1 грудня доручив Мінмолодьспорту, Міністерству внутрішніх справ та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни стадіонів.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

Відомства спільно з обласними військовими адміністраціями вже почали розробляти алгоритм, який зробить спортивні заходи максимально безпечними для глядачів. Після погодження всіх деталей про рішення повернути вболівальників на стадіони окремо оголосить Мінмолодьспорту.

У відомстві додали, що допущення глядачів на трибуни «допоможе розвивати спортивну галузь, покращить фінансовий стан спортивних організацій і зарядить уболівальників емоціями».