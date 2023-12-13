Пентагон розкрив зміст пакета допомоги для України на $200 мільйонів

Міністерство оборони США розкрило зміст нового пакета допомоги для України на $200 мільйонів. Новий пакет військової підтримки містить:

ракети ППО АІМ-9М;

компоненти системи ППО;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, генератори та інше обладнання.

Це 53-й пакет військової допомоги Україні, яку виділяє Адміністрація президента США. Зброю та обладнання братимуть із запасів Пентагону.

І це вже другий пакет військової допомоги від США у грудні цього року. Перший був на $175 мільйонів. У ньому ракети AIM-9M та AIM-7, боєприпаси до реактивних артилерійських систем HIMARS, боєприпаси до артилерії 155 мм та 105 мм, протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, протитанкові керовані ракети TOW, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin і AT-4 та інше.

Що з допомогою Україні від США?

Ще у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет фінансування на $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд призначається Україні, а решта на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону з Мексикою. Питання захисту кордону стало ключовим у розбіжностях між демократами й республіканцями в Конгресі. Саме воно гальмує схвалення запиту Білого дому.