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В Одесі через уламки збитих дронів постраждали двоє людей

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

В Одесі збитий Shahed упав на територію авторемонтного підприємства. Двоє цивільних отримали поранення та опіки.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нині постраждалі перебувають у лікарні. Рятувальники загасили пожежу.

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Одеська міська рада

В Одеському районі уламки дрона впали на будівлю припортової інфраструктури і частково зруйнували її. Постраждалих немає.

  • Уночі проти 13 грудня росіяни також атакували Київ балістичними ракетами. Станом на 07:30 було 53 постраждалих. Із них 20, зокрема двох дітей, госпіталізували. На місці медики допомогли 33 постраждалим. Зокрема й шістьом дітям.
  • Загалом росіяни випустили по Україні 10 балістичних ракет та 10 дронів — Сили ППО збили все.