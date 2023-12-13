В Одесі через уламки збитих дронів постраждали двоє людей

В Одесі збитий Shahed упав на територію авторемонтного підприємства. Двоє цивільних отримали поранення та опіки.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нині постраждалі перебувають у лікарні. Рятувальники загасили пожежу.
В Одеському районі уламки дрона впали на будівлю припортової інфраструктури і частково зруйнували її. Постраждалих немає.
- Уночі проти 13 грудня росіяни також атакували Київ балістичними ракетами. Станом на 07:30 було 53 постраждалих. Із них 20, зокрема двох дітей, госпіталізували. На місці медики допомогли 33 постраждалим. Зокрема й шістьом дітям.
- Загалом росіяни випустили по Україні 10 балістичних ракет та 10 дронів — Сили ППО збили все.