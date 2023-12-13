В Одесі через уламки збитих дронів постраждали двоє людей

В Одесі збитий Shahed упав на територію авторемонтного підприємства. Двоє цивільних отримали поранення та опіки.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нині постраждалі перебувають у лікарні. Рятувальники загасили пожежу.

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В Одеському районі уламки дрона впали на будівлю припортової інфраструктури і частково зруйнували її. Постраждалих немає.