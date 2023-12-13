Росіяни атакували Київ балістичними ракетами — 53 людини постраждали

Уночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Станом на 09:00 є 53 постраждалих, з них шестеро дітей). Госпіталізували 20 потерпілих.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація і мер столиці Віталій Кличко.

Переважна більшість – 34 людини – отримали різані рани тіла. Ще у восьмох гостра реакція на стрес. У решти: закриті черепно-мозгові травми, садни, опіки та інші травми.

Силам ППО вдалося збити всі цілі, але уламки ракет упали в чотирьох районах столиці:

Голосіївський район: уламки впали на дорогу;

уламки впали на дорогу; Дарницький район: загорівся приватний будинок площею 400 м²;

Наслідки ракетної атаки на Київ, Дарницький район. Київська міська державна адміністрація

Деснянський район: через уламок сталася пожежа на сьомому поверсі 9-поверхового житлового будинку, також горіли вісім авто в дворі будинку. З житла евакуювали 17 людей.

через уламок сталася пожежа на сьомому поверсі 9-поверхового житлового будинку, також горіли вісім авто в дворі будинку. З житла евакуювали 17 людей. Дніпровський район: вибухова хвиля вибила вікна в двох житлових будинках, загорівся один приватний будинок і ще три домівки постраждали від уламків, але без загорання.

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Уночі росіяни випустили по Україні 10 балістичних ракет та 10 дронів — Сили ППО збили все. Усі десять цілей, що летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії, збиті зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил.

Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що росіяни випустили по Києву зенітні керовані ракети С-400, а також крилаті ракети «Іскандер».