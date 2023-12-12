Байден вважає, що Нетаньягу має змінити уряд Ізраїлю

Президент США Джо Байден заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу має змінити свій уряд.

Про це пише Reuters.

Байден виступив на заході для збору коштів на свою передвиборчу кампанію. Він нагадав, що нинішній уряд Ізраїлю є найбільш консервативним в історії країни. На думку Байдена, Ізраїль не може заборонити систему двох держав, як це зараз робить уряд. Він наголосив, що Ізраїль не може сказати «ні» палестинській державі.

Байден рішуче підтримав військові операції Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази, але він і його команда стурбовані загибеллю палестинських цивільних.

Коментарі президента США лунають в той момент, коли його радник з національної безпеки Джейк Салліван готується до поїздки до Ізраїлю для переговорів з ізраїльським військовим кабінетом. Раніше Салліван звинуватив ХАМАС у зриві перемирʼя через відмову бойовиків звільнити нових заручників.