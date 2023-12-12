Байден вважає, що Нетаньягу має змінити уряд Ізраїлю

Президент США Джо Байден заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу має змінити свій уряд.
Про це пише Reuters.
Байден виступив на заході для збору коштів на свою передвиборчу кампанію. Він нагадав, що нинішній уряд Ізраїлю є найбільш консервативним в історії країни. На думку Байдена, Ізраїль не може заборонити систему двох держав, як це зараз робить уряд. Він наголосив, що Ізраїль не може сказати «ні» палестинській державі.
Байден рішуче підтримав військові операції Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази, але він і його команда стурбовані загибеллю палестинських цивільних.
Коментарі президента США лунають в той момент, коли його радник з національної безпеки Джейк Салліван готується до поїздки до Ізраїлю для переговорів з ізраїльським військовим кабінетом. Раніше Салліван звинуватив ХАМАС у зриві перемирʼя через відмову бойовиків звільнити нових заручників.
- 5 листопада 2023 року голова Палестинської автономії Махмуд Аббас на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном казав, що «Організація звільнення Палестини» (ООП), яка управляє автономією, є єдиним законним представником палестинського народу і не змириться з вигнанням із сектора Гази — як сталося у 2007 році, коли до влади зі зброєю прийшли ХАМАС. Він заявив, що Палестинська автономія готова взяти на себе опіку над сектором після війни.
- 12 листопада премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів візьме на себе відповідальність за безпеку в секторі Гази на невизначений термін. Він проти передачі влади в секторі адміністрації Аббаса.
- Politico з посиланням на джерела писало, що адміністрація президента США розробила багатоетапний план управління сектором Гази після війни. Білий дім схиляється до думки, що влада над сектором має перейти до адміністрації Палестинської автономії.