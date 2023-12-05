Білий дім розробив багатоетапний план управління сектором Гази після війни

Адміністрація президента США розробила багатоетапний план управління сектором Гази після війни. Білий дім схиляється до думки, що влада над сектором має перейти до адміністрації Палестинської автономії.

Американські офіційні особи розглядають цей план як «найкращий із поганих варіантів», передає Politico з посиланням на джерела.

Держсекретар Ентоні Блінкен та інші представники адміністрації публічно заявили, що Палестинська адміністрація повинна управляти сектором Гази. Проте вони вже зіткнулися з опором з боку премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який фактично виключив майбутню роль адміністрації Палестинської автономії в секторі Гази.

Ізраїльські офіційні особи здебільшого не бажають обговорювати будь-що, окрім нинішньої війни. Однак американські стратеги, які розробляють ці плани, продовжують повертатися до адміністрації Палестинської автономії, що керує частинами Західного берега. За їхніми словами, це найреальніший варіант.

«Ми застрягли. Існує сильна політична перевага, щоб Палестинська адміністрація відігравала керівну роль у секторі Гази, але є серйозні проблеми з легітимністю і можливостями», — пояснили в Держдепартаменті.

Широка концепція полягає в багатоетапній реконструкції Гази після того, як закінчаться тяжкі бої між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАС. Чиновники підкреслили, що ідеї, які нині висуваються, тільки зароджуються і залежать від багатьох непередбачуваних факторів. Офіційні особи США очікують, що важкі бої триватимуть щонайменше ще кілька тижнів.

Politico пише, що будь-яка стратегія, запропонована США, зіткнеться з численними перешкодами, зокрема з ізраїльським скептицизмом і розчаруванням арабів, хоча регіональні гравці й аналітики загалом погоджуються з тим, що Вашингтону доведеться грати вирішальну роль на повоєнному етапі.

За словами іншого представника Штатів, ООН могла б зіграти свою роль у Газі на повоєнному етапі принаймні на гуманітарному фронті. Однак ізраїльський уряд вважає її упередженою щодо ізраїльтян.

Єгипет, імовірно, теж відіграватиме важливу роль у повоєнній Газі. Пропозицію президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі про демілітаризацію майбутньої палестинської держави з тимчасовою присутністю міжнародних сил безпеки теж обговорювали в колах адміністрації Байдена.

США сподіваються, що арабські правителі чітко засудять ХАМАС та оголосять, що розглядають угруповання як потенційну загрозу своїм власним урядам.